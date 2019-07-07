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اليوم.. الحكم على أفراد عصابة متهمين بسرقة وخطف مواطن وطلب فدية من أسرته

الأحد، 07 يوليه 2019 06:00 ص
اليوم.. الحكم على أفراد عصابة متهمين بسرقة وخطف مواطن وطلب فدية من أسرته محكمة-ارشيفية
كتب أحمد حسنى

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تصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، حكمها على 9 متهمين بخطف مواطن وطلب فدية من ذويه.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي أبو العلا ومحمود عبد المنعم القرموطي ومحمد إبراهيم عبد الصمد، وأمانة سر محمد السنوسي.

 وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن المتهمين "معمر القذافى يونس، ومنتصر على، ووائل علي، وأحمد علي، ومحمد كمال، ومحمد رمضان، ومحمد رمضان، وخالد محمد، وجمال محمد"، سرقوا المنقولات المالية المملوكة لـ" أحمد محمد علي"، عن طريق الإكراه ، بأن اقتادوه عنوة إلى سيارتهم مهددين إياه، فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء علي المسروقات، وخطفوه ثم طلبوا من ذويه فدية قبل القبض عليهم وتحرير المواطن من قبضتهم.

 

 


خطف

جنايات الجيزة

الحكم على 9 متهمين

اخبار الحوادث

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