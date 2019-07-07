النيابة تقرر إيداع طفل تركته أمه بالمستشفى منذ أسبوع إحدى دور الرعاية

قررت نيابة مركز الزقازيق بالشرقية، إيداع طفل عمره 4 شهور، إحدى دور الرعاية، بعدما تركته أمه داخل قسم الأستقبال بمستشفى الأحرار التعليمى بمحافظة الشرقية، منذ أسبوع، ولم تعد لأخذه.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد من مركز شرطة الزقازيق، عن قيام ربة منزل بترك طفلها الرضيع عمره 4 شهور، داخل قسم الاستقبال بمستشفي الأحرار، منذ أسبوع، ولم تعود لأخذه.

وأفاد أحد الأطباء بمستشفى الأحرار، أن إدارة المستشفى بوضع الطفل بقسم الأطفال، حيث كان يعانى من نزلة، وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل الرقم 7564 إدارى مركز شرطة الزقازيق لسنة 2019.

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