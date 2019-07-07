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النيابة تطلب تقرير الصفة التشريحية لكشف سبب وفاة عامل بمنزله فى الجيزة

الأحد، 07 يوليه 2019 12:00 ص
النيابة تطلب تقرير الصفة التشريحية لكشف سبب وفاة عامل بمنزله فى الجيزة جثة-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه بالجيزة، للوقوف على ظروف وملابسات وفاته، وأمرت بتشريح الجثمان وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص به.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد العثورعلى جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة صاحب الشقة، وتبين عدم وجود بعثرة بمحتويات المسكن.

وأشارت التحريات الأولية لرجال المباحث، انتحار صاحب الشقة، لمروره بأزمة نفسية، وجارى تكثيف التحريات، لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

 


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الجيزة

مقتل عامل

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أزمة نفسية

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