النيابة تطلب التحريات حول غرق مركب نيلية بكورنيش النيل فى الدقى

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بشمال الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول غرق أجزاء من مركب نيلية بكورنيش النيل فى الدقى، للوقوف على ظروف وملابسات الحادث، وأمرت بتشكيل لجنة هندسية لفحص المركب، وتحديد أسباب الحادث، واستدعت عددا من المسئولين؛ لسماع أقوالهم.

وكان مصدر أمنى أكد أنه تم إنقاذ شخص كان يتواجد بداخل مركب نيلية بكورنيش النيل فى الدقى، تعرضت للغرق وبداخلها مركز جولدز جيم، موضحا أن الديسكو المتواجد فى العوامة غير مرخص، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المسئولين عن العوامة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بتعرض عوامة للغرق وتم الدفع بعدد كبير من قوات الإنقاذ النهرى للوقوف على ملابسات الحادث، تحسبا لوجود أشخاص بداخلها.