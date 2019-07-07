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النيابة تطلب التحريات حول عصابة سرقة الهواتف المحمولة بمصر القديمة

الأحد، 07 يوليه 2019 01:24 م
النيابة تطلب التحريات حول عصابة سرقة الهواتف المحمولة بمصر القديمة سرقة هاتف محمول-أرشيفية
كتب ـ سليم على

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تباشر نيابة مصر القديمة، التحقيق عاطلين متهمين بتشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين، كما أمرت بسرعة التحريات حول المتهمين. 
 
وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تمكن مباحث قسم شرطة مصر القديمة، من ضبط عنصرين إجراميين - سبق اتهامهما فى 10 قضايا "سرقة"، مقيمان بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة، حال استقلالهما مركبة توك توك "ملك الأول" ، وبحوزتهما 3 هواتف محمول "مجهولة المصدر".
 
وبمناقشتهما عن مصدر الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهما اعترفا بأنها من متحصلات 3 وقائع سرقة بأسلوب "الخطف" باستخدام المركبة المضبوطة بحوزتهما، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 
 

مباحث مصر القديمة

سرقة الهواتف

جريمة سرقة

سرقة هاتف

الهواتف المسروقة

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