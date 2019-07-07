النيابة تستدعى أهل سيدة وابنها عثر على جثتهما داخل شقتهما فى عين شمس

كتب ـ كريم صبحى

أمرت نيابة عين شمس، برئاسة المستشار شريف عيسوى، باستدعاء أهلية سيدة ونجلها عثر على جثتيهما داخل شقتهما.

وكشفت معاينة نيابة عين شمس، أن جثة السيدة ونجلها تم العثور عليهما في حالة تعفن داخل شقتهما، حيث تبين من مناظرة الجثتين وجود حبل ملفوف فى عنق نجل المتوفية.

وتشير التحريات والتحقيقات الأولية إلى أن العامل المتوفى انتحر بشنق نفسه حزنا على وفاة والدته داخل الشقة، ولم يشعر بهما أحد من الجيران حتى تعفنت الجثتين وانبعثت رائحة كريهة من داخل الشقة.

البداية بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس، بلاغا من الأهالي، بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة جارهم، وبالانتقال والفحص، تم العثور علي جثتين، لسيدة مسنة، ونجلها م.أ"، متوفيين داخل الشقة، وترجح التحريات الأولية أن الوفاة منذ عدة أيام، وتم نقل الجثتين إلى الطب الشرعى، وتكثف مباحث القسم جهودها لكشف غموض الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.