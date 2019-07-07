النيابة تحقق فى العثور على جثة ربة منزل مقتولة داخل منزلها فى إمبابة

كتب أحمد الجعفرى

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة، التحقيق فى واقعة العثور على جثة ربة منزل داخل شقتها فى منطقة إمبابة، حيث طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها، وصرحت بتشريح جثة الضحية؛ وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بها.

تلقى قسم شرطة إمبابة، بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها، فانتقل المقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لربة منزل تدعى "أمل"، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وأشارت التحريات الأولية، وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.