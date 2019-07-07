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النيابة تأمر بتشريح جثة طفل عثر عليه مقتولا داخل مخزن فى الهرم

الأحد، 07 يوليه 2019 01:46 م
النيابة تأمر بتشريح جثة طفل عثر عليه مقتولا داخل مخزن فى الهرم جثة - أرشيفية
كتب ـ أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بتشريح جثة طفل عثر عليه مقتولًا داخل مخزن فى منطقة الهرم، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

ومن جانبها، تجرى الأجهزة الأمنية تحريات مكثفة حول الواقعة، لكشف غموضها، والتوصل لهوية المتهم بقتل الطفل المجنى عليه، من خلال سماع أقوال شهود العيان، وفحص كاميرات المراقبة المنتشرة بمحيط العثور على جثة الطفل.

تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطاراً يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مخزن، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لطفل، وأشارت التحريات الأولية، إلى وجود شبهة جنائية.

وحرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتولت النيابة التحقيق.


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