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النقض تقبل طعون المتهمين فى قضية "أحداث العنف بحلوان" وتقرر إعادة محاكمتهم

الأحد، 07 يوليه 2019 11:54 ص
النقض تقبل طعون المتهمين فى قضية "أحداث العنف بحلوان" وتقرر إعادة محاكمتهم محكمة النقض-أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من المتهمين فى قضية أحداث العنف التى وقعت بميدان الشهداء بحلوان، والعروفة إعلاميا بقضية "أحداث العنف بحلوان"، وقررت إعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة مغايرة للتى أصدرت حكم أول مرة.

وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، قضت فى إبريل 2016 بالسجن المشدد 10 سنوات لـ 7 متهمين منهم عضو مجلس شعب سابق، والسجن 15 عاما لـ 9 متهمين غيابيا، وذلك على خلفية اتهامهم بأحداث العنف التى وقعت بميدان الشهداء بحلوان عقب فض اعتصام رابعة العدوية.

ووجهت النيابة إلى المتهمين عدة اتهامات من بينها، استعراض القوة، والتلويح بالعنف وحيازة أسلحة غير مرخصة، ومقاومة السلطات وتكدير السلم العام، فضلًا عن الانضمام إلى جماعة إرهابية.


محكمة النقض

أحداث العنف بحلوان

فض اعتصام رابعة

النضمام لجماعة إرهابية

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