الملك سلمان يأمر باستضافة ألف حاج من أسر شهداء فلسطين

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وجه العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأحد، باستضافة ألف حاج وحاجة من أسر شهداء فلسطين لأداء فريضة الحج هذا العام، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذى تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سنوياً.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية – أن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على البرنامج الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وجه شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على هذه اللفتة الكريمة تجاه فلسطين وشعبها الشقيق، التى تأتى فى سياق تعاهد قادة هذه البلاد المباركة أشقائهم فى فلسطين التى تمثل قضيتها ثوابت أساسية راسخة عبر عقود من الزمان.

وأكد آل الشيخ أن الوزارة ستعمل عاجلاً عبر وكالاتها المختلفة لتنفذ القرار من خلال متابعة إجراءاتهم عبر سفارات المملكة في مصر والأردن وإنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بقدومهم لأراضي المملكة عبر طائرات خاصة وتقديم كافة التسهيلات والخدمات لهم ليؤدوا فريضة الحج بكل يسر وسهولة.