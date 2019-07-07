المعمل الجنائى يعاين شقة شخص بعد العثور على جثته بالهرم

كتب ــ بهجت أبو ضيف

أجرى خبراء الأدلة الجنائية بالجيزة المعاينة، فى حادث العثور على جثة شخص بالهرم، حيث تم العثور عليه مصابا بطلق نارى.

وتبين من خلال معاينة الرائد أحمد عبد العزيز ومحمد طامو، خبيرى الأدلة الجنائية، عدم وجود أثار بعثرة بمحتويات الشقة، كما تبين سلامة منافذ الشقة، وعدم وجود أثار سرقة.

تلقى المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لشخص مصاب بطلق نارى، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.