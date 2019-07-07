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المسمارى: تنظيم داعش الإرهابى بدأ يتلاشى عسكريا من ليبيا

الأحد، 07 يوليه 2019 10:48 م
المسمارى: تنظيم داعش الإرهابى بدأ يتلاشى عسكريا من ليبيا المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري
أ ش أ

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أكد المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن تنظيم داعش الإرهابي بدأ يتلاشى عسكريا من ليبيا.

 

وقال المسماري، في مؤتمر صحفي عقده الليلة في مدينة بنغازي لمتابعة العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش الليبي ضد التنظيمات الإرهابية، إن مبايعة أعضاء التنظيم لأمير جديد في ليبيا إشارة مؤكدة وواضحة بأن قادة التنظيم قتلوا في العمليات العسكرية.

 

ولفت إلى أن الروح الإنهزامية أصبحت ظاهرة على المليشيات الموجودة حاليا في طرابلس، مؤكدا أن المعركة الآن ضد دول وعواصم ومخابرات أجنبية داعمة للإرهاب في ليبيا.

 

وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي إنه لم يتبق للعدو إلا الطائرات بدون طيار بعد القضاء على سلاحه الجوي.

 

وأشار إلى أن القوات المسلحة الليبية منتشرة في كل المناطق وأصبحت مسيطرة على ما يقرب من 95% من الأراضي الليبية.

 

وأوضح أنه تم تدمير غرف التحكم الرئيسية للطائرات بدون طيار في طرابلس، لافتا إلى أن داعش والقاعدة والإخوان جماعات إرهابية أعداء للجيش الليبي.

 


ليبيا

الجيش الليبى

المسمارى

داعش

الارهاب

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