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المستويات المنخفضة من الكوليسترول "الضار" قد تزيد فرص السكتة الدماغية

الأحد، 07 يوليه 2019 12:04 م
المستويات المنخفضة من الكوليسترول "الضار" قد تزيد فرص السكتة الدماغية انخفاض نسبة الكوليسترول بالجسم
أ ش أ

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عكف بحث جديد على تحليل ودراسة بيانات حوالى 100 ألف مشارك، حيث وجد أن المستويات المنخفضة بشكل مفرط من الكوليسترول الضار (البروتين الدهنى منخفض الكثافة) تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية النزفية .

يأتي ذلك في وقت تزخر فيه شبكة الإنترنت بالمقالات والدراسات العلمية التي تحذر مستهلكي الرعاية الصحية من مخاطر مستويات الكوليسترول المرتفعة في الدم سواء كان الكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، المعروف أيضا بالكوليسترول "الضار"، يثير أمراض القلب ومخاطر الوفاة المبكرة أو مستويات عالية من الكوليسترول "الجيد"، مما يزيد من خطر النوبات القلبية وموت القلب والأوعية الدموية .

الكوليسترول وأمراض القلب
الكوليسترول وأمراض القلب


ووجدت دراسة - أجرتها مجلة (ميديكال نيوز توداي) الطبية - أن المستويات المنخفضة جدًا من الكوليسترول السيئ تزيد من خطر الإصابة بسكتة دماغية نزفية أو نزفية عند النساء فوق سن 45 عامًا.


وتؤكد دراسة جديدة واسعة النطاق أن انخفاض الكوليسترول المنخفض الكثافة في الدم قد تزيد من خطر الإصابة بسكتة دماغية في الرجال والنساء، وقال "شيانج قاو" أستاذ علوم التغذية ومدير مختبر علم الأوبئة الغذائية بجامعة "بنسلفانيا" فى هذه الدراسة "أردنا توسيع نطاق المعرفة في هذا المجال من خلال التحقيق في القضية مستقبلاً في مجموعة كبيرة مع قياسات الكوليسترول LDL متعددة لالتقاط الاختلاف مع مرور الوقت ".


وباستخدام بيانات من السجلات الطبية للمشاركين، فحص العلماء العلاقة بين مستويات الكوليسترول الضار LDL وخطر السكتة الدماغية النزفية، والتكيف مع الإرباك المحتمل، بما في ذلك العمر والجنس وضغط الدم و الأدوية الأخرى، ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين تقل مستويات الكوليسترول لديهم عن 70 ملليغراما لكل ديسيلتر (ملج / ديسيلتر) لديهم خطر الإصابة بسكتة نزفية أعلى بشكل ملحوظ من أولئك الذين لديهم مستويات كولسترول LDL أكبر من أو يساوي 70 ملج / ديسيلتر.

كان احتمال الإصابة بسكتة دماغية أعلى بنسبة 169 ٪ بين المشاركين الذين تقل مستويات الكوليسترول لديهم عن 50 مج / دل عن أولئك الذين كانت مستوياتهم بين 70 و 99 ملج/ ديسيلتر.


الكوليسترول الضار

السكتة الدماغية

البروتين الضار

امراض القلب

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