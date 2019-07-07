المركزى للمحاسبات يشارك فى ورشة عمل المنظمة العربية لأجهزة الرقابة بتونس

كتب إبراهيم قاسم

يشارك الجهاز المركزى للمحاسبات تحت رعاية المستشار هشام بدوى رئيس الجهاز، فى فاعليات ورشة العمل التى تنظمها الأمانة العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الأرابوساى" بتونس، والتى انطلقت اليوم بعنوان "أهداف التنمية المستدامة" وتستمر حتى 11 يوليو الجارى.

ويشارك أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات المصرى فى هذه الورشة من خلال ممثليه المحاسب عاصم لطفي لوقا رئيس قطاع بالإدارة المركزية للرقابة المالية على الوزارات الرئاسية والاقتصادية والخدمية، والمحاسب محمد السيد أبو زيد مدير عام بالإدارة المركزية للرقابة المالية على محافظات شرق الدلتا، والمحاسبة سارة محمد حمودة مراجع بالإدارة المركزية للرقابة المالية على الوزارات الرئاسية والاقتصادية والخدمية.

وتتمثل الأهداف الرئيسية للورشة فى تعزيز معرفة أعضاء الأجهزة العليا للرقابة بأدوارهم فيما يتعلق بالمراجعة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وكذلك تزويدهم بالوسائل المعرفية والعملية اللازمة لأداء تلك الأدوار، بالإضافة لإجراء عمليات تقييم لأداء البرامج ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة وكذلك تقييم مدى التقدم في تنفيذ الهدفين 16، 17 المتعلقين بدعم المؤسسات والمسائلة وعقد الشراكات بهدف تزويد المشاركين بمؤشرات مقارنة مرجعية تعتمد على مخرجات تجربة الأفروساى فى هذا المجال.