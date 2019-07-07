المحكمة ترد على دفع بطلان إقرار المتهمين فى التحقيقات بـ"تفجير أبراج الضغط"

كتب إيهاب المهندس

أنطوى الفصل الأخير فى دعوى محاكمة 45 متهما بخلية "تفجيرات أبراج الضغط"، بعد إيداع محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة طوارئ، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، حيثيات حكمها القاضى بالمؤبد لـ34 متهما، والمشدد 10 سنوات لـ11 متهما آخرين.

وخلال الحيثيات ردت المحكمة على الدفوع التى أبداها دفاع المتهمين خلال جلسات المحاكمة، وعن الدفاع ببطلان إقرار المتهمين بتحقيقات النيابة لكونه وليد إكراه مادى ومعنوى.

وردا على الدفاع، قالت المحكمة، إن إقرارات المتهمين متناسقة مع بعضها البعض ومتطابقة مع ما هو ثابت بتقارير الأدلة الجنائية، وحوت من التفاصيل بما يقطع أن هذه الإقرارات قد صدرت عن إرادة حرة أمام جهات التحقيق ومن ثم تعتد المحكمة بهذه الإرقرارات بالنسبة للوقائع المنسوبة للمتهمين جميعا لأن الأصل فى المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها ومن ثم يكون منعى الدفاع فى هذا الشأن قائم على أساس غير سديد.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.