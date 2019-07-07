المحكمة ترد على الدفع ببطلان المحاكمة بـ"القفص الزجاجى" لخلية أبراج الضغط

كتب إيهاب المهندس

انطوى الفصل الأخير فى دعوى محاكمة 45 متهما بخلية "تفجيرات أبراج الضغط"، بعد إيداع محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة طوارئ، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، حيثيات حكمها القاضى بالمؤبد لـ34 متهما، والمشدد 10 سنوات لـ11 متهما آخرين.

وخلال الحيثيات ردت المحكمة على الدفوع التى أبداها دفاع المتهمين خلال جلسات المحاكمة، وعن الدفاع ببطلان إجراءات المحاكمة للفصل بين المتهمين ودفاعهم بأسوار حديدية وحواجز زجاجية مصفحة أثناء المحاكمة تحول دون وصول الصوت بشكل صحيح وتمنع التواصل بن المتهم ودفاعه.

وردا على الدفاع، قالت المحكمة : هذا القول غير صحيح فهناك مكبرات الصوت داخل القفص الزجاجي يستمع من خلالها المتهمون لما يدور داخل القاعة وبالنداء على المتهمين يستجيبون للنداء، والمحكمة سمحت لمن يشاء من المتهمين الحديث مباشرة إلى المحكمة بإخراجه من القفص وتستمع لكل ما يقول وتسمح له بالتواصل مع من يريد والاستماع لمرافعة دفاعه كاملة خارج قفص الاتهام، ومن ثم فإن هذا الدفع قد جاء مرسلا قائما على أساس غير سليم من الواقع والقانون.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.