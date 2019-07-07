المحافظ يتابع معرض الأنشطة التعليمية وتكريم أوائل التعليم الفنى بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

قام الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر لشيخ، بمتابعة تجهيزات معرض ختام الأنشطة المدرسية السنوى، للعام الدراسى المنتهى 2018/2019م، وأعمال التطوير بمعامل الحاسب الآلى بمركز التطوير التكنولوجى ، كما كرم أوائل التعليم الفنى.

ويضم معرض ختام الأنشطة المدرسية السنوى، العديد من أعمال طلاب المدارس بجميع المراحل التعليمية، من مختلف الإدارات التعليمية وتدريب الطلاب علي الرسومات المختلفة، والمشغولات الخشبية، والملابس الجاهزة والمفروشات، معبراً عن سعادته، بالمعروضات والمنتجات التى ينفذها الطلاب .

كما تفقد المحافظ أعمال التطوير بمعامل الحاسب الآلى بمركز التطوير التكنولوجى، التى تضم 70 جهازاً و 5 سبورات ذكية للعرض والكتابة وعرض الميديا لتطبيق فكرة المعرفة بهدف توسع مدارك الطلاب ومن ثم توسع الثقافة والعلوم، قائلاً " لن تتحسن الدولة إلا بالتعليم الجيد، وعلينا اغتنام الفرص والتكنولوجيا العلمية والتعليمية الحديثة، والتى لم تكن متاحة للأجيال السابقة ". وفى لافته أخرى كرم المحافظ أوائل التعليم الفنى وهم "أمنية صبحي عبدالعاطي أبو سمره، الطالبة بالمدرسة الثانوية التجارية للبنات بسيدي سالم، لحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية بالتعليم الثانوى الفنى التجارى بمجموع 573 بنسبة 98.8%، والطالبة أماني حسان راشد، الطالبة بالمدرسة الثانوية الزراعية بدسوق لحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية بالتعليم الثانوى الفنى زراعى بمجموع 516 بنسبة 93.8%، كما كرم المحافظ نشأت أحمد خميس، مديرة مدرسة سيدي سالم التجارية للبنات، وذكرى عبدالمعطي عصر، مدير مدرسة دسوق الزراعية، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس محمد السبكي، مدير عام التعليم العام.

وخلال التكريم قبل محافظ كفرالشيخ، رأس المواطن صبحي عبدالعاطي أبو سمره، والد الطالبة أمنية صبحي عبدالعاطي أبو سمره، قائلاً: "أنتم أصحاب التكريم والفضل الحقيقى" مقدماً التحية والتقدير لجميع أسرهم.

وفى سياق مختلف قال عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمى للمديرية، إن مديرية التموين بكفر الشيخ تسلمت اليوم 2398 بطاقة تموينية ذكية جديدة، ما بين بدل تالف وبدل فاقد واستخراج جديد وفصل اجتماعى.