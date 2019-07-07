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المتهمان بسرقة سائق : استدرجناه للبدرشين وفشلنا فى سرقة سيارته

الأحد، 07 يوليه 2019 12:23 م
المتهمان بسرقة سائق : استدرجناه للبدرشين وفشلنا فى سرقة سيارته مديرية أمن الجيزة - صورة أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترف عاطلان، تم القبض عليهما، لاتهامهما بسرقة سائق سيارة أجرة بالبدرشين، أنهما قررا سرقة سائق سيارة أجرة، فوقع اختيارهما على المجنى عليه، واستدرجاه بحجة توصيلهما إلى منطقة سقارة بالبدرشين، ثم انتهزا فرصة مرورهما بمنطقة خالية من المارة، وهدداه بسلاح أبيض.

وأضاف المتهمان، أنهما استوليا من السائق على مبلغ مالى، وهاتف محمول، وعندما حاولا إجباره على ترك السيارة للاستيلاء عليها، قاومهما، وفشلا فى سرقتها، مما دفعهما للهرب.

واستنادا لاعترافات المتهمين، وتحريات رجال المباحث، تم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

تلقى مركز شرطة البدرشين، بلاغا من سائق، أفاد فيه، بتعرضه للسرقة بالإكراه على يد مجهولين، حيث طلبا منه توصيلهما بسيارته الأجرة، واستدرجاه لمنطقة سقارة، ثم هدداه بمطواة، واستوليا على مبلغ 4700 جنيه، وهاتف محمول وفرا هاربين، بعد فشلهما فى سرقة سيارته.

وبإجراء التحريات، تبين للرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث البدرشين، ومعاونه النقيب أحمد فايز، أن وراء ارتكاب الواقعة، مسجل شقى خطر، وعاطل محكوم عليه بالسجن 26 سنة فى قضيتن "مخدرات".

وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث، بإشراف العقيد على عبد الكريم، مفتش مباحث جنوب الجيزة، من ضبطهما، وبحوزتهما المسروقات، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، فتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.


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