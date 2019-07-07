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المبعوث الأمريكى إلى سوريا يدعو ألمانيا لإرسال عسكريين للمساعدة فى مكافحة داعش

الأحد، 07 يوليه 2019 02:31 م
المبعوث الأمريكى إلى سوريا يدعو ألمانيا لإرسال عسكريين للمساعدة فى مكافحة داعش جيمس جيفري مبعوث الولايات المتحدة الخاص بسوريا
واشنطن /أ ش أ/

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دعا مبعوث الولايات المتحدة الخاص بسوريا جيمس جيفري، اليوم الأحد ألمانيا إلى إرسال مدربيين عسكريين وخبراء لوجيستيين وفنيين لمساعدة قوات سوريا الديمقراطية - التى يقودها الأكراد - فى الحرب التى تخضوها ضد مسلحى جماعة (داعش) الإرهابية.

وقال جيفرى فى مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية وصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية - بحسب ما نقل موقع /دويتش فيله/ الإخبارى -: "نحن نريد قوات برية من ألمانيا لاستبدال جنودنا بشكل جزئي"..مشيرا إلى أنه يتوقع الحصول على رد من الحكومة الألمانية خلال الشهر الجاري.

وأوضح أن القوات لن تكون بالضرورة فى حاجة للانخراط فى قتال مع مسلحى (داعش) بشكل مباشر، لكنه قال إنه لا ينبغى استبعاد حدوث مواجهة حيث يتوجب على القوات البرية الاستعداد للدفاع عن نفسها.

جدير بالذكر أن المبعوث الأمريكى كان فى مهمة إلى برلين - أمس الأول الجمعة - من أجل الحصول على تعهدات من الحكومة الألمانية بالدعم العسكرى والمادي.. حيث قال لوسائل إعلام المانية "نحن نبحث عن متطوعين يرغبون فى المشاركة هنا بين شركاء التحالف الآخرين"، مضيفا أنه لم يطلب عددا محددا من الجنود.

 


المبعوث الأمريكى

سوريا

ألمانيا

إرسال عسكريين

مكافحة داعش

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