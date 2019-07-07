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المؤبد لـ عناصر إخوانية والسجن 15 سنة لـ16 آخرين فى قضية "المغارة" بسوهاج

الأحد، 07 يوليه 2019 01:12 م
المؤبد لـ عناصر إخوانية والسجن 15 سنة لـ16 آخرين فى قضية "المغارة" بسوهاج هيئة المحكمة
سوهاج – عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة 16 متهما من عناصر الإخوان حضوريا بالسجن 15 سنة، و3 بالسجن المؤبد، ومتهمين آخرين بالسجن 10 سنوات فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية "المغارة"، والمتهم فيها 21 إخوانيا بينهم 16 محبوسين.

صدر الحكم  برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين محمد زين والسيد عباس، بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية، إلى عام 2015 عندما وردت المعلومات إلى ضباط الأمن الوطنى بسوهاج، عن وجود المتهمين فى إحدى المغارات بالجبل الغربى، وبحوزتهم بنادق آلية وكمية من الذخيرة، وتم القبض عليهم، ووجهت إليهم النيابة العامة تهم ارتكاب أعمال إرهابية والإعداد والتجهيز لارتكاب بعض الجرائم الإرهابية بالمحافظة، واستهداف الضباط والأفراد والمنشآت الشرطية والاقتصادية والعامة ومحاولة قلب نظام الحكم.

 

 

 


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