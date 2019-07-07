الكويت: حصر الدراسة للطلبة الكويتيين بالأردن فى 5 جامعات فقط

الكويت أ ش أ

أصدرت وزارة التعليم العالى الكويتية، قرارا بتحديد خمس جامعات أردنية فقط، للطلبة الكويتيين الراغبين فى الدراسة ببرامج البكالوريوس والدراسات العليا فى الأردن.

ونص القرار ، على اعتماد كل من الجامعة الأردنية، وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وجامعة اليرموك، والجامعة الهاشمية وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا.

وأوضحت الوزارة أن القرار اتخذ بناء على تقرير وفد الجهاز الوطنى الكويتى للاعتماد الأكاديمى وضمان جودة التعليم، وبناء على توصية لجنة اقتراح معايير ومراجعة وتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالى خارج الكويت.