الكهرباء: 901 دورة تدريبية لـ 6872 من القيادات والمتخصصين بأفريقيا

كتب على عبد الرحمن

أكد المحاسب عبد المحسن خلف، العضو المتفرغ للموارد البشرية والتدريب والشئون الإدارية بالشركة القابضة للكهرباء، أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وضع نصب أعينه مشروعات التعاون مع الدول الأفريقية متضمنة إدارة الموارد البشرية وذلك من خلال إعداد وتنظيم عدد من البرامج التدريبية "الفنية والمالية والإدارية"، وكذلك ورش عمل وإيفاد الخبراء، وإعداد برامج لبناء وتحسين تلك القدرات بالإضافة لنقل وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة وخاصة فى القارة الأفريقية.

وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم، أن ذلك يأتى تأكيدًا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتدعيم التعاون مع الدول الإفريقية وتعزيز التواجد المصري بهذه الدول، وفى إطار الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة لبناء وإعداد الكوادر وبناء القدرات للاستثمار فى القدرات البشرية، وفى ظل تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، وتسليم مصر رئاسة الدورة الثانية للجنة الوزارية الفنية المتخصصة للاتحادات المعنية بالنقل والبنية التحتية عبر القارية والإقليمية والطاقة والسياحة "STC ".

وقال خلف، إنه يتم تنفيذ العديد من البرامج التدريبية وإرسال خبراء مصريين فى صورة منح تدريبية، أو ممولة من جهات دولية أو فى صورة تعاقدات مباشرة لنقل الخبرات الهائلة المتوفرة بقطاع الكهرباء المصرى للكوادر البشرية بالدول العربية أو الأفريقية من أجل تدعيم أواصر العلاقات التاريخية ومن أجل تحقيق تعاون مثمر وتبادل الخبرات بين الدول وخاصة دول القارة الأفريقية بأكملها منذ عام 2004 وحتى الآن للوصول إلى شراكة حقيقية تحقق النفع المشترك والأهداف المرجوة للجميع.

وأوضح أن الشركة القابضة لكهرباء مصر قامت خلال الأعوام السابقة بتنفيذ إجمالى 901 دورة لإجمالى عدد 6872 مشارك من القيادات والمتخصصين من دول حوض النيل والقرن الافريقى والعديد من الدول الأفريقية الأخرى "أنجولا، توجو، ليبيا، جزر القمر،...." حيث تتضمن الدورات التدريبية الزيارات الميدانية للمواقع المختلفة حسب طبيعة الدورة التدريبية بالإضافة لزيارات ميدانية لشركات التصنيع المحلى بمصر وأيضاً الزيارات السياحية ، وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات ومنها:

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ضمن مشروع "التعاون مع الدول الأفريقية" لإجمالى عدد 104 دورة تدريبية لعدد 1621 من المتخصصين والقيادات بدول حوض النيل والقرن الأفريقى. شبكة المراكز المتميزة بافريقيا (ANCEE) التابعة لإتحاد مؤسسات وخدمات الطاقة بأفريقيا (APUA) لعدد 8 دورات تدريبية بإجمالى 67 متدرب من الكوادر الأفريقية. وكالة التعاون الدولية اليابانية (JICA) والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية (EAPD) لعدد16 دورة تدريبية بإجمالى 156 متدرب من دول حوض . شركات الكهرباء بدولة السودان لعدد 739 دورة تدريبية بإجمالى 4527 لكوادر سودانية. الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية (EAPD) دورة تدريبية لعدد 25 متدرب من الدول الأفريقية . مفوضية الإتحاد الأفريقى (AUC) لـ 3 دورات تدريبية لإجمالى 68 متدرب من الدول الأفريقية. وزارة الخارجية المصرية تنفيذ دورة تدريبية لعدد 6 متدرب من دولة جزر القمر. اللجنة الأفريقية للطاقة (AFREC) دورة تدريبية لإجمالى 11 متدرب من الدول الأفريقية. شركات ليبية متعددة لعدد 28 دورة تدريبية بإجمالى 391 متدرب من الكوادر الليبية.

وتمتلك الشركة القابضة لكهرباء مصر 22 مركز تدريب موزعين على مستوى الجمهورية ومجهزة على أعلى مستوى وحاصلة على شهادة الأيزو والعديد منها تم إعتماده ضمن المراكز المتميزة فى أفريقيا فى مجال الكهرباء من قبل شبكة مراكز التدريب المميزة بأفريقيا التابع لإتحاد مؤسسات خدمات الطاقة فى افريقيا (APUA) ، ويتم العمل على تطويرها بصورة مستمرة.

واختتمت الوزارة بالتأكيد على أنه من المخطط خلال العام 2019/2020 تنفيذ ورش ة عمل لأعضاء دول الكوميسا ، وتنفيذ خطة تدريبية لأعداد كبيرة من الكوادر ضمن مشروع التعاون مع الدول الأفريقية بدعم من وزارة الكهرباء والطاقة المصرية بالإضافة للعديد من البرامج التدريبية لعملائنا بالدول الأفريقية.