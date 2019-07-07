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الكشف على 2300 مواطن بقافلة طبية بقرية العبادلة فى طوخ بالقليوبية

الأحد، 07 يوليه 2019 07:11 م
الكشف على 2300 مواطن بقافلة طبية بقرية العبادلة فى طوخ بالقليوبية قافله طبيه -ارشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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اختتمت القافلة الطبية، التى نظمتها مديرية الصحة بالقليوبية، بالتنسيق مع وزارة الصحة، بقرية العبادلة التابعة لمركز ومدينة طوخ بالقليوبية فعالياتها، حيث تم توقيع الكشف على 2300 حالة تنوعت ما بين أطفال وأشعة وباطنة وجراحة ورمد.
 
وأكد سيد مراد، مدير الطب الوقائى بمديرية الصحة بالقليوبية، فى تصريحات صحفية، أن القافلة تواجدت بمقر الوحدة الصحية بالقرية، وشملت تخصصات "الباطنة، والقلب، ونساء وولادة، وأطفال، وجراحة عامة، ومسالك بولية، وعظام، ومخ وأعصاب، والأشعة والتحاليل"، حيث إن القافلة وقعت الكشف على 2300 حالة، على مدار اليومين الماضيين، وتم صرف العلاج اللازم للحالات المرضية، وتحويل الحالات التى تحتاج إلى تدخل جراحى إلى المستشفيات لعمل اللازم.
 
وأكد الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن المديرية تقوم بتنظيم تلك القوافل بالتنسيق مع الوزارة، بهدف الوصول بالخدمات الطبية إلى الأماكن والقرى التى تفتقر للخدمات الصحية.

اخبار القليوبية

صحة القليوبية

قوافل طبية

قرية العبادلة

مدينة طوخ

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