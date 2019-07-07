"القوى العاملة" تحدد 854 شركة للتعامل معها للسفر للخارج و339 محظورة

قام مركز معلومات وزارة القوى العاملة اليوم الأحد، بوضع قوائم بأسماء 854 شركة مرخص لها بمزاولة إلحاق العمالة بالخارج لإتاحة الفرصة للمواطنين الراغبين فى السفر للعمل بالخارج، معرفة الشركات الموثوق فيها للتعامل معها، وذلك بالدخول على اللينك من على موقع الوزارة :

http://www.manpower.gov.eg/PDF/company/com2019.pdf

كما وضعت الوزارة فى نفس الوقت نفس الموقع قائمة بـ339 شركة ملغاة ويحظر التعامل معها لوقفها وإلغاء تراخيصها وذلك على اللينك :

http://www.manpower.gov.eg/Prohibitedcompanies.html

ونوهت الوزارة إلى أنه بجانب ذلك يوجد 48 شركة تم إيقافها لحين توفيق أوضاعها، مشيرة إلى أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات، كفقد الشركة شرطا من الشروط أو تقاضى أى مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالى راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.

وأضافت الوزارة أنها تقوم بالتعاون مع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بالتفتيش الدورى على الشركات المرخص لها، وذلك بمراجعة العقود والسجلات والتأكد من صحتها، كما تقوم الوزارة بتوعية العامل بما له وما عليه تجاه الشركة التى يتم السفر عليها والتأكد من أن عقد العمل موثق من المستشار العمالى الغرفة التجارية ووزارة الخارجية فى دولة العمل.