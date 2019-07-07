القوى العاملة بالقليوبية: 459 فرصة عمل برواتب تصل إلى 6000 جنيه

تبدأ مديرية القوى العاملة بالقليوبية، اليوم الأحد، قبول طلبات راغبى العمل على 459 فرصة عمل فى 7 شركات وجمعية، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب تتراوح بين 1000 إلى 6000 جنيه لبعض المهن.

وقالت وزارة القوى العاملة، إن المديرية وفرت هذه الفرص فى إطار الإسهام فى الحد من مشكلة البطالة، موضحة أن الفرص المطلوبة تتمثل فى 34 فرصة عمل على مهن أخصائى مبيعات، ومهندس ميكانيكا، وتصميمات، وأخصائى تسويق، وفنى أجهزة كمبيوتر، مؤهل عالى، وبكالوريوس هندسة، وفنون تطبيقية، وبكالوريوس حاسب آلى، والمرتب من 3500 إلى 6000 جنيه، كما تطلب 49 فرصة عمل على مهنة مسئول ائتمان، مؤهل عالى، والمرتب 1600 جنيه بالإضافة إلى حوافز تصل إلى 4000 جنيه .

وأشارت الوزارة، إلى أن هناك أيضا 34 فرصة عمل على مهن شيف بقال، أفراد أمن، وعمال نظافة، وبائعين ملابس، وأجهزة، ومفروشات، المؤهل متوسط بدون مؤهل، والراتب الأساسى 1200 جنيه .

كما يتوفر 57 فرصة عمل على مهن خدمة عملاء، ومهندسين، عمال انتاج، وخياطة، ومهمات، مؤهل عالى، بكالوريوس علوم، ودبلوم وابتدائية، وبدون مؤهل - ابتدائى، المرتب من 1200 إلى 3200 جنيه .

وأكد فتحى دسوقى مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية، أن هناك 9 فرص عمل تتمثل فى عمال إنتاج، ومخازن، وسائقين، ومزف أمن إدارى، والمؤهل دبلوم متوسط، والمرتب يتراوح بين 1750 إلي2750 جنيه بالإضافة إلى حوافز وعمولات .

كما يتوفر 5 فرص عمل على مهن تفصيل حريمى براتب 1000 جنيه، و 280 فرصة عمل على مهن عمال انتاج، مراقب جودة، وعاملات تشطيب، وعامل مكوى، والمؤهل عالى، ودبلوم وأعدادى، والمرتب يتراوح بين 1400 إلى 1700 جنيه .

وأوضح دسوقى، أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيا، منوها إلى أنه يتم متابعة التعيين مع الشركات طبقا لتعليمات وزير القوى العاملة محمد سعفان أولا بأول وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التى تم تعينها.

وقال مدير المديرية، إن الطلبات تقدم من اليوم الأحد وحتى استيفاء العدد المطلوب، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عصرا، ماعدا يومى الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية " بنها - كورنيش النيل - الفلل - بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل سكن الراغبين فى العمل تسهيلا عليهم.