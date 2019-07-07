القوات العراقية تدمر مخازن وأنفاق سرية لتنظيم "داعش" الإرهابى بالأنبار

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أفاد مصدر أمني عراقى، اليوم الأحد، بأن القوات الأمنية تمكنت من تدمير مخازن والأنفاق السرية لتنظيم "داعش" الإرهابى بحملة أمنية غربى محافظة الأنبار.

وقال المصدر - لوكالة أنباء الإعلام العراقى (واع) - إن القوات الأمنية نفذت حملة أمنية واسعة تركزت على مناطق صحراء قضاء راوه وصولًا إلى الشريط الحدودى مع سوريا غربى الأنبار، تمكنت خلالها من ضبط أسلحة متنوعة، مضيفًا أنه تم تدمير عدد من المخازن والأنفاق السرية والسواتر التربية لخلايا داعش.

وأوضح المصدر، أن فرقة معالجة المتفجرات أبطلت مفعول الأسلحة المضبوطة دون وقوع أى إصابات فى صفوف القوات الأمنية والمدنيين.