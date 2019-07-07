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القبض على 5 متهمين شكلوا عصابة لسرقة السيارات الـ"سوزوكى" فى العياط

الأحد، 07 يوليه 2019 12:19 م
القبض على 5 متهمين شكلوا عصابة لسرقة السيارات الـ"سوزوكى" فى العياط حبس - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف - أحمد الجعفرى

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على 5 متهمين بتكوين تشكيل عصابى، لسرقة السيارات الـ"سوزوكى"، أثناء قيادتهم سيارة مسروقة فى مركز العياط بجنوب الجيزة، تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن المتهمين الـ5 تركز نشاطهم الإجرامى فى منطقة "المرج" و"مدينة 6 أكتوبر، وانهم تولوا سرقة السيارات الـ"سوزوكى" والتصرف فيها، بالبيع واقتسام حصيلة نشاطهم الإجرامى فيما بينهم، وانهم نفذوا خلال الفترة الأخيرة 7 عمليات سرقة سيارات.

وتابعت التحريات، أن بداية سقوط المتهمين، كانت أثناء استقلالهم سيارة "سوزوكى" وسيرهم بها فى مركز العياط، استوقفتهم قوة أمنية، وبفحص الأوراقـ، تبين أن السيارة مملوكة لإحدي دور الأيتام، ومبلغ بسرقتها، وبمناقشتهم اعترفوا بسرقة السيارة وتشكيلهم عصابة لسرقة السيارات، تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة التى باشرت التحقيقات.

 

 


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سيارة سوزوكى

المرج

مدينة 6 اكتوبر

تشكيل عصابى

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