القبض على 15 عاطلا بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية بالقليوبية

القليوبية نيفين طه

شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 15 عاطلا وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة، وأسلحة نارية وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحيى راضى رئيس المباحث، بالقبض على 15 عاطلا خلال حملة أمنية شملت أقسام بنها والخصوص، وقليوب وكفر شكر، وتم ضبط كميات متنوعة من المواد المخدرة عباره عن 300 جرام من البانجو المخدر، و200 جرام من مخدر الهيروين، و250 جراما من الفودو المخدر، 280 جرام حشيش مخدر ومبالغ مالية و7 قطعة أسلحة نارية، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.