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القبض على عاطل وبحوزته كمية من المواد الكحولية بطوخ

الأحد، 07 يوليه 2019 12:29 م
القبض على عاطل وبحوزته كمية من المواد الكحولية بطوخ خمور - أرشيفية
القليوبيه - نيفين طه

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تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم، من القبض على عاطل بحوزته كمية من زجاجات المواد الكحولية "الخمور"، مختلفة الأنواع بقصد الاتجَِار، بقرية طنط الجزيرة، دائرة المركز .

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، يفيد بضبط المدعو "زكريا ع م"، 59 سنة، عاطل، ومقيم طنط الجزيرة، دائرة المركز، السابق اتهامه فى قضية مخدرات، والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 29717 لسنة 2019 جنح مركز طوخ، تبديد، حصر رقم 12550 لسنة 2019، بالحبس سنة وكفالة 1000 جنيه، وبحوزته عدد 31 زجاجة خمور مختلفة الأنواع

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6917 ادارى مركز طوخ لسنة 2019، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 


امن القليوبية

زجاجات المواد الكحولية

خمور

مدير امن القليوبية

قرية طنط الجزيرة

ضبط عاطل

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