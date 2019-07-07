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القبض على عاطلين تخصصا فى سرقة المواطنين بالإكراه فى الجيزة

الأحد، 07 يوليه 2019 11:52 ص
القبض على عاطلين تخصصا فى سرقة المواطنين بالإكراه فى الجيزة حبس - ارشيفية
كتب ــ محمد أبو عوض

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمدرية أمن الجيزة من ضبط عنصرين خطرين لسرقتهما سائقا بالإكراه، ومحاولة الاستيلاء على سيارة أجرة منه.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من كشف ملابسات بلاغ تقدم به "سائق"، أنه أثناء قيادته (سيارة أجرة) استوقفه شخصان، وطلبا منه توصيلهما إلى منطقة سقارة بدائرة المركز، ولدى وصولهما هدده أحدهما بسلاح أبيض، واستوليا منه على مبلغ 4700 جنيه، وهاتفه المحمول، وحاولا الاستيلاء على السيارة، إلا أنه قاومهما ولم يتمكنا من سرقتها وفرا هربين.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة عنصرين إجراميين، مسجل شقى خطر، وعاطل محكوم عليه بالسجن 26 سنة فى قضيتى "مخدرات"، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما الأداة المستخدمة فى الواقعة عبارة عن "سكين" -  الهاتف المحمول المستولى عليه - مبلغ 750 جنيها، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأن المبلغ المالى من متحصلات الواقعة وإنفاقهما باقى المبلغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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سيارة اجرة البدرشين

حادث البدرشين

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