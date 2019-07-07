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القبض على ثلاثة عاطلين تخصصوا فى سرقة المساكن بالقليوبية

الأحد، 07 يوليه 2019 12:12 م
القبض على ثلاثة عاطلين تخصصوا فى سرقة المساكن بالقليوبية اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية
القليوبية - نيفين طه

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ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم، 3 عاطلين كونوا فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة المساكن والمزارع ليلا، بأسلوب التسلق والدلوف من خلال المنافذ مستخدمين فى ذلك "عتلة حديدية"، بقرية جمجرة، دائرة مركز بنها.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطاراً من رئيس مباحث مركز شرطة بنها، يفيد بورود معلومات مفادها قيام كل من "محمد خ ا"، وشهرته "ميزو" 26 سنة، عاطل ومقيم جمجرة الجديدة، دائرة المركز، السابق إتهامه فى 3 قضايا سرقه – مخدرات، و"شعبان ع م" 35 سنة، عاطل ومقيم عزبة أبو فرج، دائرة المركز، السابق إتهامه فى 3 قضايا سرقة، و"رمضان ج ا"، 48 سنة، عاطل ومقيم جمجرة الجديدة، دائرة المركز، السابق اتهامه فى 5 قضايا سرقه، بتكوينهم تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص فى إرتكاب وقائع سرقات المساكن والمزارع ليلاً بأسلوب التسلق والدلوف من خلال المنافذ، مستخدمين فى ذلك "عتله حديدية".

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمين بأكمنه أعدت لذلك حال استقلالهم دراجات نارية بدون لوحات معدنية عبارة عن "2 دراجة نارية ماركة هوجن سوداء اللون، 1 مركبة تروسيكل ماركة حلاوة حمراء اللون" جارى فحصهم، وضبط بحوزتهم سلاح نارى بندقية خرطوش ماركة شوت جن، سلاح نارى بندقيه خرطوش بروحين 5 طلقات من ذات العيار، عتله حديدية.

وبتطوير مناقشة المتهمين اعترفوا بإرتكابهم 8 وقائع سرقات مساكن بدائرة مركز شرطة بنها "محددين"، وتم بإرشاد المتهمين ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم المدعو "صلاح ع ا"، 46 سنه عاطل ومقيم جمجرة الجديدة، دائرة المركز "سيئ النية"، أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بصحة إعترافات المتهمين، وتم التحفظ على المضبوطات .

وبعرض المسروقات على المجنى عليهم تعرفوا عليها، وتحرر عن تلك الإجراءات محضراً ملحقاً بالمحاضر الأصلية، وجارى العرض على النيابة العامة العامة لمباشرة التحقيق.


امن القليوبية

ضبط تشكيل عصابى

سرقة المساكن والمزارع

مركز شرطة بنها

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