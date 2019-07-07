الفنان محمد ثروت والشاعر بخيت بيومى يبحثان دور الفن فى رفع الوعى المائى

استقبلت وزارة الموارد المائية والرى الفنان محمد ثروت والشاعر بخيت بيومى والدكتور حافظ شمس الدين أستاذ الجيولوجيا بجامعة عين شمس، لمناقشة مدى مساهمة الفن والعلم فى رفع الوعى بقضايا المياه وترشيدها.

وخلال اللقاء تم التعريف باستراتيجية اﻷربع تاءات والتأكيد على ندرة ومحدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية الى ثقافة الترشيد فى ظل التحديات التى تواجه قطاع المياه بالدولة وفى مقدمتها تفاقم الزيادة السكانية على الرغم من ثبات حصة مصر من المياه وتدهور نوعيتها نتيجة للسلوكيات السلبية واللامسئولة من بعض فئات المجتمع ، فضلاً عن حاجة هذه قطاعات الدول إلى ضخ كميات مياه متزايدة أولا بأول وعلى رأسها مياه الري والشرب والأغراض المنزلية والصناعة اعتمادا على نهر النيل بصفة أساسية إضافة إلى توجهات الدولة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة من خلال الاستغلال الأمثل وتعظيم الاستفادة من وحدة المياه للوفاء بمتطلبات التنمية لتلبية حاجة الأجيال الحالية والمستقبلية.

وتم التأكيد على ضرورة الاستمرار فى بذل المزيد من الجهود لتوعية المواطن بترشيد المياه فى ظل ما نواجهه من تحديات خاصة بالنُدرة المائية واتساع الفجوة بين الموارد المائية المتاحة والاحتياجات وخصوصا مع ما نواجهه من معدلات زيادة السكانية كبيرة.

الجدير بالذكر أن الوزارة تقوم بالإعداد والتجهيز لأسبوع القاهرة الثانى للمياة المقرر عقده خلال الفترة 20-24 أكتوبر2019 والذى يتم تناول كافه الأبحاث المعنية بكيفية مواجعه الندرة المائية وأيضا عرض تجارب المزارعين الناجحة ويأتى ذلك ضمن خطة الوزارة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ الإستراتيجية القومية للمياة بمحاورها الأربعة "تنمية الموارد المائية ، تحسين نوعية المياه ، ترشيد المياه ، تهيئة البيئة المحيطة".