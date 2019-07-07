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العلاج الهرمونى لسرطان البروستاتا يزيد من خطر الإصابة بالخرف بنسبة 20٪

الأحد، 07 يوليه 2019 10:00 ص
العلاج الهرمونى لسرطان البروستاتا يزيد من خطر الإصابة بالخرف بنسبة 20٪ العلاج الهرموني لسرطان البروستاتا
كتب بيتر إبراهيم

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أظهر بحث جديد أن العلاج الهرموني المستخدم لعلاج سرطان البروستاتا لدى الرجال قد ارتبط بزيادة خطر الإصابة بالخرف.
 
ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فأوضح الباحثون أن العلاج بهرمون الأندروجين (ADT) يقمع الهرمونات الذكرية ويستخدم لعلاج سرطان البروستاتا بدرجات متفاوتة، في شكل حقن وأقراص أو جراحة.
 
ووجدت الدراسة الكبيرة التي أجريت في الولايات المتحدة والتي نظرت إلى حوالي 155 ألف رجل بعمر 74 سنة، أن أولئك الذين تلقوا العلاج زاد لديهم خطر الإصابة بأي نوع من الخرف بنسبة 20%.
 
سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا
 
ووجدت أيضًا أن خطر الإصابة بمرض الزهايمر يزيد بنسبة 14% مقارنة بالرجال الذين لا يتناولون عقار ADT، وشملت الدراسة الأشخاص الذين كانوا في عمر 66 عامًا أو أكبر وتم تشخيص إصابتهم بسرطان البروستاتا الموضعي أو المتقدم بين عامي 1996 و2003، وتابع العلماء المرضى في عام 2013 ، وأعطوا فترة متابعة لا تقل عن 10 سنوات بعد التشخيص.
 
من بين 154089 رجلًا من ضمنهم تلقى 62330 شخصًا علاجًا ADT في غضون عامين من تشخيصهم، ووجد البحث، الذي نشرته مجلة JAMA Network Open، أن الخطر استمر في الارتفاع مع زيادة جرعة هرمون ADT.
 
وقال كبير مؤلفي الدراسة 'Ravishankar Jayadevappa'، الأستاذ المساعد في الأبحاث في كلية بيرلمان للطب بجامعة بنسلفانيا، إن الأطباء يحتاجون إلى تقييم المخاطر والفوائد الطويلة الأجل للعلاج بعناية.
 

سرطان البروستاتا

الخرف

هرمون الأندروجين

العلاج الهرموني

اليوم السابع بلس

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