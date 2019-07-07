العصار يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سعودية فى مجال تكنولوجيا المعلومات

شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، مراسم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة " نيوتن" السعودية لنشر وتعميق ثقافة استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.

يأتى توقيع هذه المذكرة فى إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الإنتاج الحربى، للتعاون مع الشركات السعودية، لنقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة فى مجالات تقديم خدمات التسويق والدعم فى مختلف الأعمال اللوجيستية والدعم الفنى والصيانة، والتدريب داخل الشركات والوحدات التابعة، حيث يعتبر توقيع هذه المذكرة، تمهيداً لعقد شراكة بين "الهيئة القومية للإنتاج الحربى" وشركة " نيوتن" السعودية فى مجالات (توريد المنتجات وقطع الغيار لدول مجلس التعاون الخليجى ودول الشرق الأوسط، استخدام خطوط الإنتاج بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، وإنشاء خطوط جديدة بالتعاون مع شركاء شركة نيوتن، وتقديم خدمات الصيانة والتدريب، وكذا المساهمة فى دعم رؤية المملكة العربية السعودية فى التوطين ونقل التكنولوجيا).

من جانبه، أكد عبد الله منصور سليمان الرئيس التنفيذى لشركة "نيوتن" السعودية، أن توقيع مذكرة التفاهم تعكس اهتمام الجانب السعودى بالمساهمة فى الطفرة الاقتصادية الملموسة بمصر، والمشاركة فى فرص الاستثمار الواعدة بالسوق المصرى، مؤكداً على أن الحرص على التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى يأتى فى إطار ما تمتلكه شركاتها التابعة من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى ما تتمتع به من سمعة طيبة والسرعة والدقة في أداء الأعمال الموكلة إليها، واشتراكها فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر، الأمر الذى يساهم فى نجاح هذا التعاون المشترك لتنفيذ مشروعات تخدم كلا الجانبين.

وأضاف أنه يوجد العديد من المؤشرات التى تعكس وجود فرص واعدة لإقامة شراكة تصنيعية وتكنولوجية بين الجانبين فى مختلف المجالات.