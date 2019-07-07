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العراق تعلن انطلاق عملية "إرادة النصر" لملاحقة داعش عند الحدود مع سوريا

الأحد، 07 يوليه 2019 09:30 ص
العراق تعلن انطلاق عملية "إرادة النصر" لملاحقة داعش عند الحدود مع سوريا عناصر من الجيش العراقى
بغداد أ ش أ

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أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الأحد، عن انطلاق المرحلة الأولى من عملية (إرادة النصر) فى ثلاث محافظات صوب الحدود الدولية مع سوريا؛ لملاحقة عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى .

وقال نائب قائد العمليات المشتركة العراقية الفريق الركن عبد الامير رشيد يارالله - فى نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إنه "فى صباح اليوم انطلقت المرحلة الأولى من عملية (إرادة النصر) بعمليات واسعة لتطهير المناطق المحصورة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والانبار الى الحدود الدولية (العراقية - السورية)".

وأضافت أن "العملية تمت بمشاركة قطعات كبيرة من موارد الجيش لقيادة عمليات (الجزيرة، ونينوى، وصلاح الدين) بجانب قوات من الحشد الشعبى والعشائري، وبدعم جوى من القوة الجوية وطيران الجيش والتحالف الدولي" ، مشيرة إلى أن العملية ستستمر عدة أيام .

 


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انطلاق عملية إرادة النصر

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