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العثور على جثة مسن داخل منزله بأسيوط

الأحد، 07 يوليه 2019 02:42 م
العثور على جثة مسن داخل منزله بأسيوط جثه - أرشيفية
أسيوط – هيثم البدرى

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عثر أهالى قرية دير شو، على جثة مسن فى العقد الثامن من عمره، داخل منزله وبها آثار ضرب بآله حادة بالرأس دون معرفة الأسباب حتى الآن.

كان العميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، تلقى إخطاراً من المقدم عبد المجيد مختار رئيس مباحث مركز شرطة أبنوب يفيد ورود بلاغ من أهالى قرية دير شو بمركز أبنوب بالعثور على جثة " أحمد . م " 70 سنة داخل منزله وبها آثار ضرب بالرأس.

وبانتقال قوة من قسم الشرطة، تبين صحة البلاغ وتبين من المعاينة الأولية وجود آثار ضرب بالجثة بما يؤكد وجود شبهة جنائية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبنوب المركزى تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

 


اسيوط

حوادث اسيوط

العثور على جثة

مركز ابنوب

حادث قتل

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