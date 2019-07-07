العثور على جثة عامل متوف داخل حمام جراج فى الهرم

كتب بهجت أبو ضيف - أحمد الجعفرى

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثة عامل داخل حمام جراج فى منطقة الهرم، وتجرى الأجهزة الأمنية تحريات موسعة حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة تلقت بلاغًا بالعثور على جثة شخص متوفً داخل حمام جراج فى الهرم، وبالانتقال والفحص تبين أن المتوفى فى العقد الرابع من عمره، ولا توجد أى إصابات ظاهرية تشير إلى أسباب الوفاة.

وأشارت التحريات الأولية إلى عدم وجود شبهة جنائية حول وفاة العامل، وتجرى أجهزة الأمن مزيد من التحريات حول الواقعة، وتستمع لأقوال عدد من شهود العيان؛ لبيان أسباب وفاته، بعدما تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة، التى باشرت التحقيق.