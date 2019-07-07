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العثور على جثة شاب مقتول داخل مصرف بالدقهلية

الأحد، 07 يوليه 2019 03:54 م
العثور على جثة شاب مقتول داخل مصرف بالدقهلية جثه - أرشيفية
الدقهلية - فريق المحافظات

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عثرت الأجهزة الأمنية بمركز الجمالية بمحافظة الدقهلية، على جثة شاب مقتول بعدة طعنات فى الرقبة والصدر.

 

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز الجمالية، بالعثور على جثة لشاب فى العقد الثانى من العمر داخل المصرف أمام محطة محولات كهرباء الجمالية وبها طعنة فى الرقبة وطعنة فى الفخد و5 طعنات فى الصدر.

 

على الفور انتقل مأمور مركز الجمالية، ورئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ، والمحاسب نادر بشير رئيس مركز ومدينة الجمالية، وتم انتشال الجثة من المياه وتم نقلها وإيداعها مشرحة مستشفى الجمالية لحين العرض على الطب الشرعى، وجارى تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


الدقهلية

جثة شاب مقتول

مدير امن الدقهلية

محطة محولات كهرباء الجمالية

جثة شاب داخل مصرف

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