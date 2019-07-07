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الصين تعلن اكتشاف حالات إصابة جديدة بحمى الخنازير الأفريقية جنوبى البلاد

الأحد، 07 يوليه 2019 09:14 ص
الصين تعلن اكتشاف حالات إصابة جديدة بحمى الخنازير الأفريقية جنوبى البلاد مصل حمى الخنازير
بكين أ ش أ

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أعلنت وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية، تسجيل حالات إصابة جديدة بحمى الخنازير الأفريقية فى منطقة قوانغشى ذاتية الحكم لقومية تشوانغ جنوبى الصين.

وذكرت الوزارة الصينية - فى بيان اليوم الأحد - أن الإصابات تم اكتشافها فى قرية بحى "قانغبي" بمدينة "قوييانغ" بمنطقة قوانغشي، حيث تسبب المرض الفيروسى فى إصابة 42 خنزيرا ونفوق خنزير واحد.

وأضافت الوزارة أنه تم على الفور إرسال فريق إلى المنطقة، وبدأت السلطات المحلية الاستجابة لحالات الطواريء لحجز الخنازير المصابة وإعدامها، فيما قررت الوزارة حظر نقل جميع الخنازير والمنتجات ذات الصلة إلى خارج المنطقة المكتشف بها المرض أو إلى داخلها.

يشار إلى أن حمى الخنازير الأفريقية لا تصيب سوى الخنازير، حيث لم تسجل أى إصابة بين البشر حتى الآن. وأبلغت الصين عن ظهور أول حالة إصابة بالمرض فى أغسطس 2018 فى مقاطعة "لياونينغ" شمال شرقى البلاد، فيما تم الإبلاغ عن حالات تفش لاحقة فى العديد من المقاطعات الأخرى.

 


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حمى الخنازير الأفريقية

حمى الخنازير

حمى الخنازير بالصين

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