السيطرة على حريق بمحل تجارى فى جمرك الإسكندرية

تلقت غرفة العمليات بحى الجمرك، بلاغًا يُفيد باندلاع حريق بمحل تجارى فى شارع تيمور، صباح اليوم.

وكلفت المهندسة سحر شعبان رئيس حى الجمرك، الإدارات المعنية بالانتقال لموقع البلاغ واتخاذ الإجراءات العاجلة اللازمة، مع الاستعجال الفورى لوحدة الحماية المدنية للدفع بسيارات المطافئ والسيطرة على الحريق.

وتوجهت وحدة التدخل السريع وإدارة الأزمات والكوارث بالحى لموقع الحريق مع تواجد فورى من قوات وحدة الحماية المدنية وإخماد الحريق سريعًا بدون حدوث أى إصابات.

وتبين بالفحص أن سبب اندلاع الحريق كان بسبب حدوث ماس كهربائى فى المحل التجارى المذكور ورشة تصنيع الأحذية.