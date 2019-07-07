السكة الحديد تدرس تحديث نظم إشارات الخطوط الفرعية لزيادة عوامل الأمان

كتب ـ رضا حبيشى

تدرس هيئة السكة الحديد مد مشروعات تطوير وتحديث نظم الإشارات لتشمل الخطوط الفرعية والضواحى بالتوازى مع مشروعات تحديث نظم إشارات الخطوط الطوالى بالوجهين القبلى والبحرى الجارى تنفيذها، من أجل زيادة عوامل والأمان وتحديث الخدمة المقدمة.

ووضعت هيئة السكة الحديد خطى القاهرة /إمبابة /برطس، وقليوب /شبين القناطر /الزقازيق، أولوية فى خطة تحديث نظم إشارات الخطوط الفرعية العاملة بين المحافظات وبعضها، حيث تلقت الهيئة عرضا إسبانيا لتمويل وتنفيذ مشروع تحديث نظم إشارات الخطين.