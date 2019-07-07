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السفير الإيرانى فى روما: الإدارة الأمريكية هى مَن تغذى التوتر فى المنطقة

الأحد، 07 يوليه 2019 10:58 ص
السفير الإيرانى فى روما: الإدارة الأمريكية هى مَن تغذى التوتر فى المنطقة روحانى وترامب
كتبت فاطمة شوقى

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قال السفير الإيرانى فى روما، حميد بيات إن "الإدارة الأمريكية هى التى تغذى التوتر فى المنطقة، وتصاعد التوتر فى منطقة الخليج العربى لا يناسب أحداً، ولا حتى إيران".

وذكَّر السفير الإيرانى بأن إسقاط الطائرة الأمريكية بدون طيار، "وقع فى مجالنا الجوى، على بعد 11 ألف كيلومتر عن حدود الولايات المتحدة، “وفى كل هذا ، وفقا لواشنطن ، فإن الإيرانيين يخلقون التوتر".

ووفقا لوكالة "آكى" الإيطالية فقال الدبلوماسى الإيرانى: "نحن لا نريد الحرب، لكننا ندافع عن أنفسنا ونحميها من أى عدوان، واختتم مشيراً إلى أن إيران لن تزود نفسها أبدًا بسلاح نووى، لكنها تمتلك قدرات دفاعية لحماية نفسها ضد أى نوع من التهديد".

وقال السفير الإيرانى فى روما، حميد بيات إن "لا دولة فى العالم مستعدة لبدء مفاوضات تحت التهديد وإيران ليست استثناءً، فإذا أراد الأمريكيون التحدث أولاً، فيجب أن يتوصلوا إلى وقف إطلاق النار أولا، أو يتعين عليهم بالأحرى تعليق العقوبات".

وخلال لقائه مجموعة من الصحفيين والخبراء بالشأن الإيرانى، بمقر السفارة، أضاف سفير الجمهورية الإسلامية أن "كلا من إيطاليا وإيران تمتلكان كل الإمكانيات لتصبحا شريكتان ممتازتان كما كانتا فى الماضى، على أمل أن تتحسن العلاقات وأن نعود إلى ما قبل عام 2018، عندما تجاوز حجم التبادل التجارى الخمسة مليارات يورو، وكانت إيطاليا شريكنا الأول داخل الاتحاد الأوروبى".


ايطاليا

ايران

واشنطن

السفير الايرانى

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