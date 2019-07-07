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السعوديون يقاطعون السياحة التركية.. وتراجع حاد فى الإقبال العالمى على أنقرة

الأحد، 07 يوليه 2019 07:32 م
السعوديون يقاطعون السياحة التركية.. وتراجع حاد فى الإقبال العالمى على أنقرة أردوغان
كتب أمين صالح

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سلطت صحيفة عكاظ الضوء على تراجع السياحة السعودية بتركيا بسبب سياسات أردوغان، لافتة إلى أنه خلال الأشهر القليلة الماضية تراجعت السياحة السعودية فى تركيا من المرتبة الرابعة إلى المرتبة العاشرة.

وقالت فى تقرير لها اليوم، أن الأرقام الصادرة عن الحكومة التركية تشير إلى تراجع كبير فى عدد السياح السعوديين الوافدين إلى تركيا خلال العام الأخير ، ليس ذلك فحسب بل كشف التقرير أن هناك تراجعا عالميا وعربيا كبيرا فى الإقبال على السياحة التركية مؤخرا .

ولفت التقرير إلى أن أغلب الوافدين إلى تركيا خلال الفترة الأخيرة من الأتراك المغتربين فى الخارج، حيث تشير الإحصائيات أن ما يزيد عن 6.5 مليون زاروا تركيا خلال الربع الأول من عام 2019 وذلك وفقا لتقرير صادر عن معهد الإحصاءات التركى، منهم 17.8% أى خمسهم تقريبا من الأتراك المقيمين فى الخارج، مما يعنى أن هناك تراجع كبير فى قطاع السياحة التركى بسبب سياسات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.

 

 


تركيا

السياحه التركيه

السعوديين

اردوغان

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