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السجن 15 سنة لمتهمين بإحداث عاهة مستديمة لشخص بسبب خلافات بينهما بسوهاج

الأحد، 07 يوليه 2019 04:33 م
السجن 15 سنة لمتهمين بإحداث عاهة مستديمة لشخص بسبب خلافات بينهما بسوهاج هيئة المحكمة
سوهاج – عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهمين " سامح.ش.ح" عاطل 33 سنة و"هيثم.م.ح" 30 سنة عامل بالسجن 15 سنة لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه "حشمت.أ.ع" بعد التعدى عليه بالضرب بدائرة مركز ساقلتة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين محمد زين والسيد عباس، بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

ترجع وقائع القضية إلى عام 2019 بدائرة مركز ساقلتة، عندما تلقى رئيس المباحث، بلاغا باصابة المجنى عليه  فى رأسه وإحداث عاهة له  فى قاع الجمجمة بعد التعدى عليه بالضرب باله حادة ، وكشفت التحريات وجود خلافات بين المتهمين والمجنى عليه تطورت الى مشادة كلامية قام على أثرها المتهمين بضرب المجنى عليه  وإحداث عاهة له.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.

 

 

 


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