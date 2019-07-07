السجن المشدد 15 عاما لعاطلان بتهمة السرقة بالإكراه بقصر النيل

كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، بمعاقبة عاطلان بسرقة خليجى بالإكراه بالسجن المشدد 15 سنة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد على الفقي، وعضوية المستشارين محمود رشدان ، فاطمة قنديل.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين "محمد. أ." ،42 سنة سائق و "الهام. ا" 30 سنة ربة منزل، سرقا المجني عليه "عبد ا" 62 سنة يمني الجنسية، بأن استقلا سيارة قيادة المتهم الأول وأشهرت المتهمة الثانية أسلحة بيضاء "مطواه" فى وجه المجنى عليه، لسرقته بالإكراه والاستيلاء منه على مبلغ مالى 800 جنيه، وأحدثا له عدة إصابات سطحيه.

تفاصيل الواقعة كانت بمرور قوة أمنية بقسم شرطة قصر النيل، سمعت صوت استغاثة من أحد المواطنين في الطريق، يستنجد من داخل سيارة أجرة، فتوجه نحو مصدر الصوت، وتم مطادرة المتهمين وضبطهم، وبتفتيش الأول عثر بحوزته على سلاح أبيض "سكين".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأن السلاح المضبوط استخدمه فى وقائع السرقات بالإكراه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.