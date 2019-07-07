السجن المشدد 10 سنوات لعاطل لشروعه فى خطف طفل ومحاولة هتك عرضه بجنوب سيناء

جنوب سيناء – فايزة مرسال

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء اليوم، فى القضية رقم 352 لسنة 2019 جنايات رأس سدر والمقيدة برقم 34 لسنة 2019 كلى جنوب سيناء بالسجن المشدد 10 سنوات لعاطل لشروعه فى خطف طفل ومحاولة هتك عرضه.

صدر الحكم برئاسة المستشار معوض محمد محمود وعضوية المستشارين مجدى خميس ومحمد وفيق وحضور محمد خليفة وكيل النيابة وعبدالرحمن عبدالعزيز سكرتير التحقيق.

وتعود وقائع القضية ليوم 24 يناير 2019 بدائرة قسم رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، عندما حرر المجنى عليه "محمد. ح. م" محضرا يتهم فيه ضد المدعو أشرف. ف. س (41 سنة بدون عمل ويقيم في رأس سدر بالشروع في خطفه ومحاولة هتك عرضه بالإكراه.

وقال المدعى إن المدعى عليه طلب منه الذهاب معه مرورى إلى فيلا فى أرض الجمعية لتشغيل كشاف الموبايل لكى يجمع أغراضه وعندما ذهبت معه قام بإلقائى على الأرض بالقوة وجلس على رجلى وأخرج موس وطلب منى خلع البنطلون، فحاولت الفرار منه ولكنه أمسك بحذائى فقذفته بقالب طوب، وفررت منه إلى قسم الشرطة.

ووجهت المحكمة للمتهم تهم الخطف والشروع في هتك عرض وحيازة سلاح أبيض موس.