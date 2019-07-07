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السجن المؤبد لعامل لاتهامه بالإتجار فى الأقراص المخدرة بسوهاج

الأحد، 07 يوليه 2019 04:05 م
السجن المؤبد لعامل لاتهامه بالإتجار فى الأقراص المخدرة بسوهاج هيئة محكمة جنايات سوهاج
سوهاج – عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "حسام .ك. م" 23 سنة عامل بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار فى الأقراص المخدرة بدائرة مركز ساقلتة.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين محمد زين والسيد عباس، بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

 

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2019، بدائرة مركز ساقلتة، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز، مفادها قيام المتهم، بالاتجار فى الأقراص المخدرة بدائرة المركز، وترويجها على عملائه، وأصحاب الكيف وراغبى الشراء.

 

وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية تم ضبط المتهم، وبحوزته 12 شريط من الأقراص المخدرة ترامادول، كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى الأقراص المخدرة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها السابق.


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