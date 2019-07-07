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الرى: مفيض طوارئ السد العالى وبوابات المفيض جاهزة لاستقبال الفيضان الجديد

الأحد، 07 يوليه 2019 01:12 م
الرى: مفيض طوارئ السد العالى وبوابات المفيض جاهزة لاستقبال الفيضان الجديد السد العالى - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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أكدت وزارة الموارد المائية والرى أن مفيض طوارئ السد العالى و بوابات المفيض جاهزة لاستقبال الفيضان الجديد للعام المائى 2019/2020، حيث تم تنفذ استثمارات بلغت قرابة الـ 700 مليون جنيه بمحافظة أسوان خلال 3 أعوام، حيث تنوعت الاعمال ما بين حماية من اخطار السيول بالإضافة الى رفع كفاءة شبكتى الترع والمصارف.

وأضافت الوزارة فى بيان اليوم، أنه يتم أعمال الحماية من أخطار السيول بوادى عبادى وذلك ضمن منظومة الحماية التى تستهدفها الوزارة لحماية محافظة أسوان من اخطار السيول، لحماية طريق ادفو مرسى علم بالإضافة الى المناطق السكنية والزراعات القائمة.

وتشمل الأعمال التى يتم تنفيذها سد و 3 حواجز و3 بحيرات بطاقة تخزينية تصل إلى 25 مليون متر مكعب بتكلفة تناهز الـ250 مليون جنيه، حيث بلغت كميات الحفر التى استهدفتها الاعمال قرابة ال 7 ملايين متر مكعب، فى حين بلغ حجم الركام المستخدم فى بناء السدود قرابة ال 200 الف متر مكعب.

وتتضمن منظومة الحماية بوادى عبادى تنفيذ بحيرة بسعة تخزينية 4.5 مليون متر مكعب بالإضافة الى حاجز توجيه بارتفاع تسعة امطار وطول 380 متر، بسعة تخزينية 10.5 مليون مكعب، حيث تبلغ تكلفة الحاجز والبحيرة نحو 115 مليون جنيه.

وتنفذ وزارة الرى أعمال حماية من أخطار السيول بمحافظات اسوان والأقصر وقنا بقيمة تجاوز ال 650 مليون جنيه حتى عام 2021 تتنوع ما بين سدود اعاقة وبحيرات صناعية.


وزارة الرى

السد العالى

اسوان

السيول

فيضان

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