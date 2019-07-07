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الرى: مرسى "روبى تيوز داى" السياحى انتهى ترخيصه منذ 2016 ولم يجدد

الأحد، 07 يوليه 2019 09:29 م
الرى: مرسى "روبى تيوز داى" السياحى انتهى ترخيصه منذ 2016 ولم يجدد غرق مركب نيلى فى الدقى
كتبت أسماء نصار

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أكدت وزارة الموارد المائية والرى أن المرسى السياحى "روبى تيوز داى" حاصل على ترخيص من حماية النيل رقم 16 لسنة 2015 وانتهى فى 30/9/2016 ولم يتم تجديده. 

وأضافت الوزارة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن العائمة المصرح لها بالرسو "روبى تيوز داى" بأبعاد ( 40×18 ) مكونة من دور أرضى و2 دور متكرر ملك حسن عبد السلام فهمى رجب، وأن مالك العائمة أجر الدور الأرضى للشركة الوطنية العربية حيث قام بأعمال صيانة وتعديلات للأرضيات مما أدى إلى كسر بإحدى العلب الحاملة للعائمة نتج عنها ميلها وغرق الدور الأرضى وجزء من الدور الاول بارتفاع 6 أمتار، ثم استقرت العائمة بعد وصولها إلى القاع.

وعلى الفور تم الانتقال من أجهزة الوزارة المتمثلة فى قطاع حماية نهر النيل للموقع، وتبين أنه سبق وأن تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المرسى، حيث صدر قرار الإزالة رقم 112 لسنة 2018 لوجود مخالفات باشتراطات الترخيص من زيادة الإشغالات عن المصرح بها.

وأكدت وزارة الموارد المائية والرى فى أن الرخص الملاحية للعائمة التى ثبت سلامة المركب سارية حتى 3/4/2020 والتى تصدرها إدارة الملاحة الداخلية بمحافظة الجيزة.


الرى

وزاره الرى

حمايه النيل

تراخيص

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