الرى توجه بسرعة إنجاز أعمل تطوير متحف النيل فى أسوان

كتبت أسماء نصار

وجهت وزارة الموارد المائية والرى، بسرعة إنجاز أعمل تطوير متحف النيل بأسوان والالتزام بالجدول الزمنى الموضوع للانتهاء من الأعمال المطلوبة، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتطوير المتحف ليكون مركزًا ثقافيًا إفريقيا انطلاقا من كون أسوان عاصمة الثقافة الافريقية.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أنه تم الوقوف على أعمال التطوير بمنطقة رمز السد العالى ومدى جاهزيته لاستقبال الزائرين من الأجانب والمصريين والاستعداد للموسم السياحى 2019/2020، وكذلك اعمال المعالجة البيئية للصرف الصحى بمنطقة الرمز بالسد العالى.

ويعد متحف النيل بمدينة أسوان، تحفة معمارية جديدة تضيفها وزارة الرى والموارد المائية إلى المواقع الأثرية فى محافظة أسوان، حيث بدأ العمل فى إنشائه خلال شهر يونيو من عام 2004، إلا أن المتحف لم يحدث له التقدم المطلوب حتى عام 2014، و بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى للدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى السابق، تم استكمال العمل فى بعد توفير الاعتمادات المالية له، حيث تم افتتاحه أمام الزوار 10 يناير 2016، بحضور رئيس الوزراء ووزير الرى، وممثلى 11 دولة إفريقية من دول حوض النيل، بتكلفة إنشاء متحف النيل 82 مليون جنيه.